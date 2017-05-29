Кровавый хорор в одесском баре

Стали известны подробности недавнего резонансного происшествия в одном из баров на проспекте Добровольского.

Конфликт, начавшийся словесной перепалкой, переросшей в драку, произошел между группой мужчин и 23-летним парнем. Разъяренный молодой злоумышленник схватил нож и начал наносить удары противникам. Жертвами стали пятеро посетителей кафе, которые получили ножевые ранения, но после оказания медицинской помощи не стали обращаться в полицию.

Смертельным оказался удар для 53-летнего мужчины. Он умер от ножевых ранений в область шеи и лица. Полиция задержала подозреваемого с поличным. При себе у него был окровавленный нож. Злоумышленнику «светит» до 15 лет тюрьмы.