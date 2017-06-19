Крупная инвестиция в Одесский регион

Компания «Дельта Вилмар СНГ» планирует построить крупнейшее в Украине предприятие по переработке сои на территории Южненского порта. Для строительства завода — привлечет 150 млн долл.

Несмотря на тяжелое финансовое положение как в Украине, так и во всем мире, на сегодняшний день ведутся работы по расширению комплекса благодаря выпуску нового ассортимента продукции. В связи с этим планируется дальнейшее увеличение рабочих мест. Преференция при приеме на завод отдается в основном жителям близлежащих населенных пунктов, что способствует решению острого вопроса трудоустройства населения слаборазвитой местной промышленной инфраструктуры.

На заводе соя будет перерабатываться в соевый шрот и масло. В сутки предприятие сможет производить до 2 тысяч тонн продукции. Предполагается, что годовой оборот завода будет исчисляться миллиардами. Тонна шрота продается за 5,5-6 тыс. грн, а масла — за 17-21 тыс.

Продукция будет отправляться на экспорт в Европу, Африку и Азию.

Отметим, что несмотря на кризис, с 2015 года иностранные инвесторы открыли в Украине 56 крупных предприятий. В основном это солнечные электростанции, мусороперерабатывающие заводы, логистические комплексы, предприятия по переработке сырья.