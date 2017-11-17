Крупный улов: в Одессе прошла спецоперация (ФОТО)

Сегодня на углу Успенской и Пушкинской задержали в.и.о. начальника следствия Приморского отдела полиции Одессы Вячеслава Кисенко и еще четырех человек: в том числе начальника юридического департамента Затокского поссовета и сотрудника аппарата областного совета Александра Харлашина, к слову, экс-начальника Кисенко.

До восстановления Кисенко в органах он, в 2015 году был избран в Затокский сельсовет и стал его секретарем.

По информации Генпрокуратуры, данных граждан подозревают в том, что они вымогали и получили взятку в размере 135 тысяч долларов США от жительницы области за решение вопроса о выделении участков земли в Затоке.

Проводятся обыски и другие первоочередные следственные действия.