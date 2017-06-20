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Общество, Одесса

Кто сильнее, тот и прав? — конфликт на парковке в Одессе

20.06.2017 0

Картинки по запросу хамство на парковке фото

Конфликт произошел на парковке возле одного из рынков в Киевском районе: между 66-летней одесситкой и 29-летним мужчиной, который во время внезапно возникшего спора ударил женщину в грудь.

66-летняя одесситка и ее муж подъехали к парковке. Однако, свободных мест не оказалось и супруги решили подождать. Женщина вышла и остановилась на освободившемся участке, чтобы муж смог туда припарковаться. В это время к свободному месту подъехал другой автомобиль, водитель которого в ответ на просьбу женщины отъехать, подошел и ударил ее в грудь. Женщина упала и получила травмы: перелом предплечья, ссадины в области локтевого сустава. Супруг потерпевшей вызвал полицию, ее доставили в лечебное учреждение.

Открыто уголовное производство по признакам ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит наказание в виде общественных работ или ограничение свободы на срок до двух лет.

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Elena

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