Кто сильнее, тот и прав? — конфликт на парковке в Одессе

Конфликт произошел на парковке возле одного из рынков в Киевском районе: между 66-летней одесситкой и 29-летним мужчиной, который во время внезапно возникшего спора ударил женщину в грудь.

66-летняя одесситка и ее муж подъехали к парковке. Однако, свободных мест не оказалось и супруги решили подождать. Женщина вышла и остановилась на освободившемся участке, чтобы муж смог туда припарковаться. В это время к свободному месту подъехал другой автомобиль, водитель которого в ответ на просьбу женщины отъехать, подошел и ударил ее в грудь. Женщина упала и получила травмы: перелом предплечья, ссадины в области локтевого сустава. Супруг потерпевшей вызвал полицию, ее доставили в лечебное учреждение.

Открыто уголовное производство по признакам ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит наказание в виде общественных работ или ограничение свободы на срок до двух лет.