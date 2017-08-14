Курьезная Одесса: о чем расскажут таблички на домах? (ФОТО)

На улице Спиридоновской (бывшей Горького) в Одессе сложилась курьезная ситуация: табличка гласит одно, а мемориальная доска — совсем иное.

ДЕКОММУНИЗАЦИЯ ОДЕССКИХ УЛИЦ СТАНОВИТСЯ НАГЛЯДНОЙ (ФОТО, ВИДЕО)

В ОДЕССЕ ИСЧЕЗЛА ТЕРЕШКОВА (ФОТО)

Фото в фейсбуке разместил Виктор Брик и иронично прокомментировал: «Улица кой-кого…»