Курьезная Одесса: о чем расскажут таблички на домах? (ФОТО)

На улице Спиридоновской (бывшей Горького) в Одессе сложилась курьезная ситуация: табличка гласит одно, а мемориальная доска — совсем иное.
ДЕКОММУНИЗАЦИЯ ОДЕССКИХ УЛИЦ СТАНОВИТСЯ НАГЛЯДНОЙ (ФОТО, ВИДЕО)
В ОДЕССЕ ИСЧЕЗЛА ТЕРЕШКОВА (ФОТО)
Фото в фейсбуке разместил Виктор Брик и иронично прокомментировал: «Улица кой-кого…»
About the author /Suhan
-
-
-
-
-
Таксист-убийца жив (фото)05.06.2017
-
-
ДТП в Одессе. И снова мотоциклист!19.03.2017
-
-
О чем говорили у одесского губернатора?06.03.2017
-
Иностранные доходы одесских моряков11.03.2017
Leave a reply