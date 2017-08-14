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Общество, Одесса

Курьезная Одесса: о чем расскажут таблички на домах? (ФОТО)

14.08.2017

На улице Спиридоновской (бывшей Горького) в Одессе сложилась курьезная ситуация: табличка гласит одно, а мемориальная доска — совсем иное.

ДЕКОММУНИЗАЦИЯ ОДЕССКИХ УЛИЦ СТАНОВИТСЯ НАГЛЯДНОЙ (ФОТО, ВИДЕО)

В ОДЕССЕ ИСЧЕЗЛА ТЕРЕШКОВА (ФОТО)

Фото в фейсбуке разместил Виктор Брик и иронично прокомментировал: «Улица кой-кого…»

 

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Suhan

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