Курортный сезон: одесским предпринимателям напомнили о риске нарушений

В Главном управлении ГФС в Одесской области обсудили вопросы ведения предпринимательской деятельности в период курортного сезона.

Открывая семинар, заместитель начальника Владимир Попов отметил, что для нашего региона курортный сезон — это своего рода «горячая» пора и в этот период возрастает риск нарушения законодательства.

«Именно поэтому мы готовы всячески помогать предпринимателям путем разъяснения норм налогового законодательства, чтобы они имели возможность избежать ошибок, связанных с реализацией подакцизной продукции, применением РРО и использованием наемного труда» — подчеркнул Владимир Попов.

Специалисты фискальной службы проинформировали участников семинара о порядке выдачи лицензий на производство алкогольных напитков, на розничную торговлю алкогольными напитками и табачными изделиями, осветили актуальные вопросы администрирования акцизного налога, использования электронной акцизной марки и электронного администрирования реализации горючего.

Также, налогоплательщикам напомнили порядок применения регистраторов расчетных операций и рассказали о контрольных мероприятиях по соблюдению работодателями налогового законодательства при трудоустройстве наемных работников.

Дополнительно, учитывая актуальность, были рассмотрены вопросы применения электронной цифровой подписи и функционирования электронной системы автоматизированного мониторинга соответствия налоговых накладных/расчетов корректировки критериям оценки степени рисков, достаточных для остановки регистрации таких налоговых накладных/расчетов корректировки в Едином реестре налоговых накладных.

С ответами на вопросы, озвученные во время семинара, можно ознакомиться на субсайте территориальных органов ГФС в Одесской области в разделе «Заходи для платників».