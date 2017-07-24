Квасная тема: в мэрии решительно намерены пресечь реализацию хлебного напитка из желтых бочек

Мэрия, полиция и санэпидемстанция проведут рейд по точкам сбыта скоропорящейся продукции. Об этом стало известно сегодня в ходе аппаратного совещания в мэрии.

Проверять будут напитки — квас и лимонад, мясную и молочную продукцию, а также рыбу. Службы будут оценивать свежесть и нормы хранения продуктов.

Особенно мэра волнует незаконная, по его словам, продажа кваса в желтых бочках.

Сегодня в ходе аппаратного совещания в мэрии руководитель управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей Сергей Машьянов сообщил: в настоящее время в Одессе нет ни одного предприятия, имеющего права на производство кваса. А значит его реализация на улицах города незаконна.

Городской голова Геннадий Труханов сообщил, что вынос производства за территорию Одессы не спасет тех, кто производит некачественный продукт.

«Чудеса какие – никто квас не производит, но все торгуют. Белгород-Днестровский, это, слава Богу, территория Одесской области и Украины. Поэтому мы и туда поедем, и проверим как его делают», — заявил он.

Возмутил мэра и тот факт, что за производством бочкового кваса стоят соратники бывшего городского головы Эдуарда Гурвица (политического оппонента Труханова).

«Во времена Гурвица работал в коммунальной собственности и вернулся. Недавно их «пахан» возглавлял город, а опричники помогали ему разворовывать коммунальную собственность. Затем все прятались, кто в Израиле, кто еще где, а сейчас взялись за старое — обманывать одесситов. Было бы хорошо, чтобы он создал заводик, как положено, и разливал бы квас, а он решил непонятно где и непонятно как», — возмутился Геннадий Труханов.

«Из глубокого подполья вернулась группа людей, которые решили квасок разливать в Одессе. И очень интересно, что взялись за старое те, кто еще совсем недавно… Их пахан возглавлял город, будучи мэром, а сегодня его опричники и все остальные, которые за ним бегали, помогали ему разворовывать коммунальную собственность, а сегодня они вернулись квасок разливать в городе, — сообщил Труханов. — …Дурить одесситов — все что они могут. Сегодня они квас разливают непонятно где и непонятно как».