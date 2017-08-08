Льготный кредит: у одесских предпринимателей появился реальный шанс (ФОТО)

С 10 августа в Одесской обладминистрации начинается прием заявок от представителей малого и среднего бизнеса на участие в Программе льготного кредитования.

Программа разработана в рамках реализации Стратегического плана действий председателя ОГА Максима Степанова «Умный регион».

Сейчас бизнесмены, которые занимаются переработкой сырья, транспортом, туризмом, энергоэффективностью или альтернативной энергетикой смогут получить на льготных условиях кредит на покупку оборудования или разработку новых товаров и услуг. Если цель займа соответствовать условиям программы, то 10% кредитной ставки будут компенсироваться из бюджета области. Например: если банк предоставляет кредит под 18% годовых, предприниматель платит с них только 8%.

Согласно условиям программы, предельная сумма ежемесячной компенсации по процентной ставке составит 50 000 гривен. Стать участниками программы смогут предприниматели, размер кредита которых не превышает 5 млн грн, а срок его возврата — 3-х лет. Сейчас к льготному кредитованию привлечены государственные банки — ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк и Укргазбанк. Претендентов будет отбирать конкурсная комиссия из 9 человек. Заявки на участие можно подать до 8 сентября. Планируется принять до 35 проектов и уже в октябре начать выплаты компенсаций. Рассматривать кандидатуры участников будут по определенным критериям — инновационность проекта, влияние его реализации на увеличение объемов производства продукции, количество дополнительных рабочих мест, освоение новых рынков сбыта продукции и тому подобное.

Одесская область является одной из первых в Украине, где заработает программа льготного кредитования.

«Мы аналитически проработали, каким образом вернутся эти средства. Если провести аналогию с инвестиционным проектом, то каждая вложенная гривна из областного бюджета позволит привлечь еще 18 гривен капитальных инвестиций из других источников. Что в будущем позволит минимум в четырехкратном размере получить эти средства в областной бюджет в виде налогов, сборов и обязательных платежей. Это замечательный проект с точки зрения социальной значимости. Ведь средства, которые вернутся от бизнеса, будут направлены на развитие социальной инфраструктуры, а это и детские сады, и медицинская отрасль, и поддержка образования », — отметила заместитель председателя ОГА Светлана Шаталова.