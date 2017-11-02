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Ликвидация огнем: в Одессе уничтожено здание санатория (ФОТО, ВИДЕО)

02.11.2017

В ночь на 2 ноября одесские спасатели в течение 3 часов боролись с пожаром, возникшим в заброшенном деревянном корпусе санатория «Красные зори» на 9-й станции Большого Фонтана.

Участвовали 32 человека личного состава с привлечением 6 единиц пожарно-спасательной техники.

Корпус, площадью 500 кв.м.,  спасти не удалось, уничтожен полностью.  Добавим, что с марта 2017 года санаторий перестал действовать, как здравница.

Пострадавших нет, причины возгорания выясняются.

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Suhan

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