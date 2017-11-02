Ликвидация огнем: в Одессе уничтожено здание санатория (ФОТО, ВИДЕО)

В ночь на 2 ноября одесские спасатели в течение 3 часов боролись с пожаром, возникшим в заброшенном деревянном корпусе санатория «Красные зори» на 9-й станции Большого Фонтана.
Участвовали 32 человека личного состава с привлечением 6 единиц пожарно-спасательной техники.
Корпус, площадью 500 кв.м., спасти не удалось, уничтожен полностью. Добавим, что с марта 2017 года санаторий перестал действовать, как здравница.
Пострадавших нет, причины возгорания выясняются.
About the author /Suhan
-
-
ДТП в Одессе. И снова мотоциклист!19.03.2017
-
-
О чем говорили у одесского губернатора?06.03.2017
-
Иностранные доходы одесских моряков11.03.2017
Leave a reply