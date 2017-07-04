Ликвидация в Одессе: СМИ написали свой сценарий

В СМИ и соцсетях почти сутки продолжается бурное обсуждение, якобы, срыва съемок в Одессе продолжения сериала «Ликвидация» и версии, что актера Владимира Машкова не пустили в Украину при попытке въезда.

Домыслы и их опровержения создали свой сценарий «ликвидации».

Достоверно одно: фамилия популярного актера действительно находится в базе сайта «Миротворец» за незаконное посещение аннексированного Россией Крыма, где он участвовал в съемках фильма «Экипаж».

Что касается слухов о срыве съемок в Одессе и о том, что актера якобы не пустили в Украину уже при попытке въезда, то свои пояснения опубликовал в соцсетях продюсер Сергей Члиянц.

СПРАВКА.

«Ликвидация» — многосерийный художественный фильм 2007 года режиссёра Сергея Урсуляка, в основу сюжета которого положены реальные события борьбы Советской власти против бандформирований, существовавших в послевоенное время в Одессе.

Главную роль в фильме Давида Марковича Гоцмана, подполковника УГРО, начальника отдела по борьбе с бандитизмом исполнил популярный актер Владимир Машков.