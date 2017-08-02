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Общество, Одесса, Политика

Лобода не сдается: в планах — триумфальное возвращение в Одессу

02.08.2017

Триумфальное возвращение Светланы Лободы в Одессу запланировано на начало сентября.

После ее изгнания из Аркадии одесскими радикалами организаторы концерта хорошо продумали систему обороны певицы: концерт запланирован в «крепости» — на стадионе «Черноморец», который вмещает до 34 тысяч зрителей. Внушительная армия фанатов может при случае встать на защиту своего сценического идола.

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Напомним, в мае этого года представители ряда патриотических организаций сорвали концерт Светланы Лободы в Одессе.

Выступление, регулярно гастролирующей в России исполнительницы, планировалось в ночном клубе «Ибица. Певица не решилась выйти через толпу недовольных ее активностью в России, покинув «Ибицу» морем – на катере.

Патриотически настроенная общественность Одессы уже объявила о мобилизации своих сил по всей Украине. При чем в этот раз мнения разделились. Почувствовав, что со стадионом им не справится, некоторые предложили блокировать организаторов концерта в лице владельца «Просто Радио» и сети кинотеатров медиамагната Артема Вознюка.

 

Побег на катере: как в Одессе сорвали концерт Лободы (ФОТО, ВИДЕО)

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Elena

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