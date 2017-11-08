Мафизация Одессы: размножение проходит пропорционально демонтажу (ФОТО)

Пока городская мэрия регулярно отчитывается о сносе МАФов и приведении Одессы в надлежащий вид, последние размножаются пропорционально убывшим.

Так сегодня, 08.11.2017, в нарушения Природоохранного законодательства и Закона о благоустройстве, несмотря на протесты жильцов входящих в ОСМД «Сакура-96», по адресу улица Королева 96 ,прямо на цветнике в границах красных линий улицы, было размещено временное сооружение.

При этом, с клумбы предварительно исчезли взрослые деревья и недавно высаженные кустарники голосеменных.

Об этом сообщил в фейсбуке общественник Владислав Балинский.

«Подобная противозаконная практика процветает во всех районах города и крышуется со стороны управления торговли.Таким образом, Одесса превращается в сплошные торговые ряды с фасада улиц и в отхожие места для торговцев с затененной мафами стороны. В городе массово нарушаются статьи 25,27 Закона «Про росліний світ» , «Закон о благоустройстве»и ДР.

Напоминаю, что такие структуры органов самоуправления как департамент муниципальной безопасности, департамент экологии и КП»Горзелентрест» в подобных случаях обязаны оформлять протокол об административном правонарушении что предусматривает Розділ VIII Закону Про благоустрій населених пунктів», — комментирует Балинский.

Добавим, что буквально 7 ноября горсовет отчитался по наведению порядка в сфере уличной торговли и опубликовал фоторепортаж.