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Одесса, Политика

Максим Степанов: Тука таки «дал дрозда»

03.08.2017

Одесский губернатор Максим Степанов разнес «в пух и прах» высказывание замминистра по делам оккупированных территорий Георгия Туки по поводу того, что Одесса может отделиться от Украины по сценарию Донбасса через полгода.

По мнению главы Одесской облгосадминистрации, если у господина Туки есть проблемы в работе с оккупированными территориями, это вовсе не значит, что в Одесской области такие же проблемы, как были на Донбассе. Сценарии сепаратизма не прошли в Одессе в 2014 году и, тем более, не пройдут сейчас.

«Посетив «звезду» Дроздова, господин Тука таки «дал дрозда». Если его действительно интересует то, что происходит в Одесской области, он может обратиться ко мне. Я детально расскажу о том, как живет и развивается область. Здесь есть и будет Украина. Таким как Дроздов провокации простительны, а Вам, господин Тука, стоит более взвешенно высказываться«, — эмоционально дал свой ответ Максим Степанов.

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Напомним, Тука, в частности, заявил: «Если мы (Киев) сейчас махнем рукой на ту часть Украины (Донбасс), то самое большое месяцев через шесть мы будем иметь такой же нарыв в других регионах. Например, на Одесчине… Все единогласно говорят о том, что нельзя разрывать связи. Ради территории и людей».

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Suhan

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