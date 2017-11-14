Максима Степанова возмущает позиция Минздрава

В Одесской области отсутствуют 4 вакцины от смертельных болезней.

В течение пяти месяцев Министерство здравоохранения Украины не поставляет необходимые вакцины и не дает разрешения ввезти их самостоятельно.

«Этот вопрос очень важен. Меня возмущает позиция Министерства здравоохранения по обеспечению вакцинами и сыворотками. Они самостоятельно не способны почему-то обеспечить все население и не могут предоставить эту возможность Одесской области. На 4 смертельных болезни вакцин вообще нет, и на 4 — в недостаточном количестве. Например, если завтра, не дай Бог, вспышка ботулизма, то из пяти человек, которые заболеют, четверо умрут », — отметил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов.

По предварительным расчетам, для закупки иммунобиологических препаратов для экстренной профилактики ботулизма, дифтерии, гангрены, столбняка, бешенства, укусов змей и пауков нужно 5 000 000 гривен.

«Еще в июне мы обратились к Министрества здравоохранения с просьбой предоставить нам возможность самостоятельно закупить эти вакцины для области. Я знаю, как их ввезти. Речь идет о перечне вакцин от заболеваний, которые несут смертельный характер. Пять месяцев мы не можем получить ответ. Просто в игрушки играем, а их цена — человеческие жизни. Готовим еще одно обращение в Министерство здравоохранения Украины. Также я пообщаюсь с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, чтобы получить разрешение закупить вакцины самостоятельно », — подчеркнул Максим Степанов.