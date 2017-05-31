Марат Королев об инциденте с Мемориалом Героям: это не делала одесская городская власть

Глава Приморской райадминистрации Марат Королев дал развернутое интервью в СМИ по поводу своей жизни, работы и карьеры.

В ходе беседы с журналистом издания morenews совершенно закономерно возник вопрос по поводу «патриотических шариков», которыми «прикрыли» Мемориал Героям возле Оперного театра к визиту Президента в прошлую пятницу и быстро убрали после его отъезда.

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Ответ Марата Королева был однозначным: «Это делала не городская власть. Приморский район этого точно не делал. Такие распоряжения ни мэр, ни его замы не давали».

Так кто же тогда?