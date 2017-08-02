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Общество, Одесса

Марш Равенства в Одессе: готовятся и сексменьшинства, и патриоты

02.08.2017

Горожане нетрадиционной сексуальной ориентации планируют на август «традиционный» фестиваль — Одесса Прайд-2016.

Судя по информации на странице сообщества программа предполагается следующая:

7-8 августа — программа для волонтеров Одесса Прайд 2017.
9 августа — открытие фестиваля квир-культуры «Одесса Прайд 2017»
10 августа — открытие Фестиваля креативных протестов, проводимого совместно с МюнихКиевКвир.
13 августа — Марш Равенства.

Тем временем, одесская городская ячейка «Правого сектора» уже кинула кличь в соцсетях:

«13 августа маргинальные слои украинского общества планируют провести свой ЛГБТ-шабаш в Одессе, этим планируя подчеркнуть «важность» проблем своей общины. Уместность проведения такой акции оставим на усмотрение адекватных граждан нашего города.
НВР «Правый сектор» выступает за консервативные и христианские ценности как прочную опору украинской государственности. Поэтому мы будем всеми возможными способами сопротивляться негативному влиянию грантоедов. В наше время главное это победа, а не проблемы сексуальных меньшинств«.

Напомним, в прошлом году, когда участники гей-парада завершили шествие и остановились на Думской площади, через кордон полиции к ним попытали прорваться агрессивно настроенные люди, позже представившиеся организацией «Сокол».


Провокаторов погрузили в автозак и доставили в Приморский отдел полиции для установления их личности и проведения профилактических бесед.В ведомстве отметили, что во время гей-парада охрану общественного порядка обеспечивали более 700 правоохранителей.

Тем не менее, представители ЛГБТ-сообщества заявили, что довольны акцией и в 2017 году собираются выйти на Марш равенства снова, но большим количеством.

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Suhan

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