Мэр Одессы нацелен на экологические проекты (ФОТО)

После поездки мэра Одессы в Брюссель ответный визит членов Евросоюза не заставил себя долго ждать.

ТРУХАНОВ В ЕВРОПЕ ДОГОВАРИВАЛСЯ О ПРОЕКТАХ ПО БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЮ (ВИДЕО)

ЧТО ДЕЛАЕТ МЭР ОДЕССЫ В БЕЛЬГИЙСКОМ КОРОЛЕВСТВЕ?

Темой встречи стали экологические проекты, на реализацию которых планируется привлечение европейских грантов. Рассматривается перспектива создания в Одессе второго в Европе (первый находится в Греции) и третьего в мире Парка экологического воспитания и эффективной утилизации отходов.



В начале мая греческий парк посетил Геннадий Труханов. Теперь в планах — задействовать для этих проектов уже существующие парки, а также Трассу здоровья.



Первый этап проекта, который обсуждали в мэрии с Георгиосом Кремлисом — представителем Еврокомиссии, курирующим экологическую отрасль и бизнесменом Мургосом Панайотисом, в Одессе хотят реализовать уже осенью этого года.