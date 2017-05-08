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Одесса

Мэр Одессы нацелен на экологические проекты (ФОТО)

08.05.2017 0 117

После поездки мэра Одессы в Брюссель ответный визит членов Евросоюза не заставил себя долго ждать.

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Темой встречи стали экологические проекты, на реализацию которых планируется привлечение европейских грантов. Рассматривается перспектива создания в Одессе второго в Европе (первый находится в Греции) и третьего в мире Парка экологического воспитания и эффективной утилизации отходов.


В начале мая греческий парк посетил Геннадий Труханов. Теперь в планах — задействовать для этих проектов уже существующие парки, а также Трассу здоровья.


Первый этап проекта, который обсуждали в мэрии с Георгиосом Кремлисом — представителем Еврокомиссии, курирующим экологическую отрасль и бизнесменом Мургосом Панайотисом, в Одессе хотят реализовать уже осенью этого года.

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Suhan

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