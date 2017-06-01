Мэр Одессы растит «спасателей Малибу» (фото)

Геннадий Труханов и его заместитель Андрей Котляр вчера понежились на солнышке и посмотрели настоящее представление.

Солнышко светило мэру в Любимой Аркадии, а представлением стали показательные учения, которые провели одесские спасатели в качестве отчета о своей готовности к летнему сезону.

Компанию чиновникам составил также и.о. директора коммунального учреждения «Спасательно-водолазная служба Одесского городского совета» Алексей Трофимчук, под руководством которого и демонстрировались навыки спасения отдыхающих на воде и оказания им первой доврачебной помощи.

«Подготовка к 2017 году прошла достаточно интенсивно. Мы провели серьезное переоснащение Спасательно-водолазной службы города Одессы. Наша задача — обеспечить безопасность пребывания людей, как у воды, так и в воде. Все действия, предпринимаемые за последние два года, уже дают результаты – количество смертельных случаев у воды с каждым годом уменьшается. Несмотря на большой наплыв туристов, наши спасатели справляются с возложенными на них задачами», — цитирует городского голову муниципальная служба информации.

По данным горсовета, в нынешнем году спасатели Одессы уже намного больше будут похожи на героев кинохита «Спасатели Малибу». За счет средств бюджета развития города им купили целых восемь гидроциклов, которые, по мнению мэрии, «значительно увеличиат возможности по проведению спасения утопающих и скорость реагирования спасателей».

В комплекте с уже имеющимися шестью моторными лодками работа одесских спасателей станет не только более эффективной, но и более зрелищной. Ведь им также приобретены недостающие круги, буи, рации, бинокли, аптечки, форма и др. Все оборудование распределено по трем станциям Спасательно-водолазной службы в Суворовском, Приморском и Киевском районах.

Также на базе КУ «Спасательно-водолазная служба ОГС» проведено обучение 92 спасателей по программе подготовки «пловец-спасатель». На данный момент проходит тендерная процедура закупки водолазного катера и водолазного оборудования, в том числе — для специальных водолазных работ по демонтажу крупногабаритных подводных объектов.