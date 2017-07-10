Мэр Одессы займется качественным квасом

Сегодня на аппаратном совещании у мэра получила продолжение тема борьбы с опасным квасом в Одессе.

После инспекции активистов, чиновников и депутатов выяснилось, что жуткое пойло под видом натурального кваса разливается на Водопроводной, 13 в Одессе и продается в желтых совдеповских бочках-прицепах, расставленных без разрешительных документов на пешеходных зонах.

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Геннадий Труханов подтвердил, что проверка места производства показала, что условий там нет, квас производят в гараже. Риск отравиться достаточно высок, поэтому необходимо предпринять неотложные меры, чтобы не опозориться перед горожанами и туристами.

Мэр добавил, что во всех СМИ необходимо «раструбить» о том, что этот напиток не соответствует нормам.

«Полицию тоже прошу подключиться к проверкам, нужно оперативно отреагировать. Нам нужен качественный квас, и я этим займусь», – резюмировал Геннадий Труханов.

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