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Одесса, Экономика

Местные бюджеты Одесской области пополнились на 4,7 млрд.гривен

17.07.2017

«Это существенно, почти на треть, превышает показатели поступления в местные бюджеты аналогичного периода в прошлом году», — отметил начальник ГУ ГФС в Одесской области Глеб Милютин.

Как и раньше, львиную долю поступлений в местные бюджеты составляет налог на доходы физических лиц. За январь-июнь 2017 года его уплачено почти 2,7 млрд.грн., что на 786 млн.грн., или на 42 % больше, чем за январь-июнь прошлого года.

За 6 месяцев текущего года упрощенцы области направили в местные бюджеты 645 млн.грн. единого налога, что на 203 млн.грн, или 46 % больше, чем за 1 полугодие 2016 года.

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Поступление платы за землю составили 878 млн.грн., акцизного налога с розничной продажи подакцизных товаров 220 млн.грн, а налога на недвижимое имущество поступило 107 млн.грн.

«В общем, фискальная служба Одесской области заинтересована в действенном сотрудничестве с органами местного самоуправления. Основными задачами у нас остаются соблюдение выплат заработных плат на уровне не ниже минимальной, искоренение «теневой» заработной платы и привлечение к налогообложению объектов недвижимого имущества. И как результат, мы имеем увеличение поступлений в бюджеты. Это, в свою очередь, предоставляет возможность территориальным общинам Одесчины решать свои потребности и развивать инфраструктуру», — акцентировал Глеб Милютин.

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Suhan

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