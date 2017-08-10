Месяц спустя: есть ли толк от новой услуги в Одесской области?

Месяц назад начал свою работу пилотный проект Главного управления ГФС в Одесской области — Мобильный центр по предоставлению административных услуг фискальной службы.

«На протяжении июля Мобильный центр осуществил 17 выездов, в том числе в Арцизский, Беляевский, Подольский, Раздельнянский, Ширяевский районы, города Южный и Черноморск, и целиком оправдал наши ожидания, получив положительные отклики граждан и бизнеса», — прокомментировал первые итоги работы Мобильного центра начальник Главного управления ГФС в Одесской области Глеб Милютин.

«Мобильный центр, который мы создали на помощь уже существующим 22-м стационарным центрам по предоставлению админуслуг, оказался востребованным, так как максимально приблизил предоставление наиболее запрашиваемых административных услуг фискальной службы к жителям Одесской области», — уверен руководитель.

Так, на базе Мобильного центра фискальной службой уже получены 56 заявлений, принят 31 налоговый отчет, предоставлены 60 консультаций, выданы 14 выписок из реестра плательщиков единого налога, 4 учетных карточки налогоплательщика, зарегистрированы 2 плательщика единого налога, 2 расчетные книжки и 1 кассовый аппарат, внесена в реестр неприбыльных 1 организация.

К работе Мобильного центра привлечены квалифицированные специалисты, которые четко соблюдают установленные стандарты предоставления административных услуг и требования относительно сроков выдачи документов.

На протяжении первого месяца работы Мобильного центра наибольшее количество услуг заказали налогоплательщики, которые зарегистрированы на территории обслуживания Раздельнянской и Арцизской объединенных государственных налоговых инспекций.