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Международный розыск: как в Одессе оказали помощь коллегам из Франции (ФОТО)

09.11.2017

В Одессу из Стамбула прилетел 29-летний иностранец, который за контрабанду наркотиков разыскивается французской полицией.

Когда в аэропорту он проходил паспортный контроль, выяснилось что он числится а базе данных Интерпола.

Вот тут-то пограничники Одесского отряда в пункте пропуска «Одесса-авиа» и задержали гражданина.

Теперь он находится в руках Нацполиции Украины, а затем его передадут коллегам из Франции.

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Suhan

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