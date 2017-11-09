Международный розыск: как в Одессе оказали помощь коллегам из Франции (ФОТО)

В Одессу из Стамбула прилетел 29-летний иностранец, который за контрабанду наркотиков разыскивается французской полицией.

Когда в аэропорту он проходил паспортный контроль, выяснилось что он числится а базе данных Интерпола.

Вот тут-то пограничники Одесского отряда в пункте пропуска «Одесса-авиа» и задержали гражданина.

Теперь он находится в руках Нацполиции Украины, а затем его передадут коллегам из Франции.