Международный турнир в Одессе выходит на новый уровень (ВИДЕО)

С 17 по 23 июля в Одессе будет проходить 21-й международный турнир по боксу памяти мастера спорта СССР Семёна Трестина.

С 2017 года турниру присвоен класс «А» и он внесён в календарь официальных соревнований Европейской боксёрской конфедерации (EUBC).

Федерация бокса Одесской области приглашает представителей украинских и иностранных команд принять участие в этом грандиозном празднике бокса.

Многие боксеры, участники турнира, впоследствии становились чемпионами Олимпийских игр, мира и Европы. Этот турнир уже стал, действительно, знаковым боксерским событием каждого лета.

Справка.

Советский боксер, мастер спорта международного класса Семен Борисович Трестин родился в Одессе в 1940

году. Выступал в полулегкой весовой категории – 57 кг.

Провёл около полусотни международных встреч, во всех одержал победу. Общее количество боев на ринге — 262 боя,

из которых всего в 14-ти не удалось выиграть, однако в нокдауне боксер не побывал ни разу.

Семен Трестин — первый и единственный из боксёров СССР, получивший «Боксёрский Оскар» на турнире лучших боксёров

Европы в Белграде (Югославия) в 1966 году.

Выдающийся боксер рано ушел из жизни: тяжелая болезнь сразила его на 54-м году жизни в Бостоне, где он прожил

свои последние годы.

В память о легенде одесского бокса в его родном городе с 1996 года при поддержке Федерации бокса Одесской области проводится ежегодный международный турнир, в котором принимают участие боксеры из разных стран.

