Миграционные службы Одессы работают в авральном режиме

По сообщению главного управление миграционной службы в Одесской области, количество одесситов, желающих получить биометрический загранпаспорт, достигло рекордного количества. Накануне за один рабочий день были выданы тысяча шестьсот паспортов.

Спрос на получение загранпаспортов нового образца резко возрос, как только перспектива получения безвиза стала реальной. Хотя весна и начало лета – всегда горячее время для сотрудников миграционной службы, нынешнее лето бьет все рекорды.



Начальник Главного управления миграционной службы в Одесской области Алёна Погребняк поясняет: «Сейчас мы работаем в том режиме, уже на пределе своих возможностей. Если норма на обслуживание человека — 20 минут, 15-20, то мы поставили 10. То есть, это минимальное время на рассмотрение пакета документов, фотографирование человека, снятие отпечатков пальцев».

Занятые одесситы могут записаться в электронную очередь на сайте Миграционной службы Украины через интернет. Однако, Алена Погребняк призывает одесситов быть бдительными, чтобы не попасть в руки мошенников.

«При записи в электронную очередь, она именная, очень бы просила наших граждан ни в коем случае не пользоваться услугами мошенников. У нас в интернете сейчас огромное количество объявлений: «продается очередь». Она именная, она продаваться не может. То есть, записываясь в интернете или получая талон, обязательно вносится ваша фамилия, номер серия гражданского паспорта», — сообщает она.