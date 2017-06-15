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Общество, Одесса

Миграционные службы Одессы работают в авральном режиме

15.06.2017 0 114

По сообщению главного управление миграционной службы в Одесской области, количество одесситов, желающих получить биометрический загранпаспорт, достигло рекордного количества. Накануне за один рабочий день были выданы тысяча шестьсот паспортов.

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Спрос на получение загранпаспортов нового образца резко возрос, как только перспектива получения безвиза стала реальной. Хотя весна и начало лета – всегда горячее время для сотрудников миграционной службы, нынешнее лето бьет все рекорды.

Начальник Главного управления миграционной службы в Одесской области Алёна Погребняк поясняет: «Сейчас мы работаем в том режиме, уже на пределе своих возможностей. Если норма на обслуживание человека — 20 минут, 15-20, то мы поставили 10. То есть, это минимальное время на рассмотрение пакета документов, фотографирование человека, снятие отпечатков пальцев».

Занятые одесситы могут записаться в электронную очередь на сайте Миграционной службы Украины через интернет. Однако, Алена Погребняк призывает одесситов быть бдительными, чтобы не попасть в руки мошенников.

«При записи в электронную очередь, она именная, очень бы просила наших граждан ни в коем случае не пользоваться услугами мошенников. У нас в интернете сейчас огромное количество объявлений: «продается очередь». Она именная, она продаваться не может. То есть, записываясь в интернете или получая талон, обязательно вносится ваша фамилия, номер серия гражданского паспорта», — сообщает она.

 

 

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Elena

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