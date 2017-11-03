Минирование в Одессе: студенческий способ сорвать занятия (ВИДЕО)

16-летний студент Одесского Политеха устроил переполох и сам пропал «под раздачу».

Все дело в том, что парню лень было идти на пары и он сообщил правоохранителям по телефону, что учебный корпус заминирован. Естественно последовали все вытекающие последствия: проверка здания, эвакуация студентов, а заодно и установление личности «минера».

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

ГУЛЯЙ, ОБЩАГА: ОДЕССКИХ СТУДЕНТОВ БОЛЬШЕ НЕ НАКАЖУТ

Напомним, ранее основанием для радости всех украинских студентов послужило опубликованное письмо Минобразования руководителям учреждений высшего образования, в котором сказано, что студенты теперь могут безнаказанно входить на территорию общежитий, в которых они живут, круглосуточно.