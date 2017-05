Министерские чиновники готовятся в Одессу

В этом году, в выставке «Интер-ТРАНСПОРТ» примут участие более 100 компаний из 10 стран мира (Украина, Беларусь, Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Нидерланды, Швеция, Литва, Эстония).

31 мая — 2 июня 2017 года в Одессе состоится Международная неделя по торговле и транспорту, в рамках которой пройдет 16-ая выставка «Интер-ТРАНСПОРТ».

В работе Международной недели в Одессе примут участие Министерство инфраструктуры Украины, Министерство транспорта и коммуникации Республики Беларусь, ГП «Администрация морских портов Украины», ПАО УЗ.

Международная неделя по торговле и транспорту проводится как плановое мероприятие Организации Черноморского Экономического Сотрудничества.

В период проведения мероприятия Министерство инфраструктуры Украины организовывает круглый стол «Развитие мультимодальных перевозок в сообщении Европа-Азия/Восток-Европа».

Работу транспортной недели откроет Региональный семинар FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) по влиянию Соглашения об упрощении процедур торговли ВТО на агропродовольственную торговлю, а так же Совещание по вопросам курсирования контейнерного поезда «ZUBR».

На экспозиции выставки «Интер-ТРАНСПОРТ» будут представлены ведущие порты Украины, будут демонстрироваться новейшие достижения производителей подъемно-транспортного оборудования, будут представлены предприятия в сфере организации международных мультимодальных перевозок, ведущие предприятия в отрасли гидротехнического строительства.

Впервые Совместное закрытое акционерное общество «Могилевский вагоностроительный завод» покажет модельный ряд из восьми видов продукции подвижного состава. Первый раз на экспозиции выставки представят линейку грузоподъемного оборудования и компонентов для крановой техники H.F.S. (Австрия), WDI (Германия), Nemag (Нидерланды), Europresspack (Италия) представит компания «КЕТТЕН». Общественная организация «Sky Way Украина» для гостей и участников выставки 31 мая представит презентацию «Инновационный проект «Небесные дороги Sky Way».