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Общество, Одесса

Министр и губернатор вручили сироте ключи от квартиры под Одессой (ФОТО)

26.10.2017

Ключи от квартиры 26 октября вручили председатель Одесской ОГА Максим Степанов совместно с Министром соцполитики Украины Андреем Ревой: собственное жилье в новостройке получила 21-летняя жительница Авангарда Лилия Селифанова.

Девушка — сирота раньше жила в маленькой квартире с бабушкой и другими родственниками.  От подарка Лилия расчувствовалась — на ее глазах появились слезы. В ближайшее время она мечтает создать свою семью, потому что теперь имеет возможность строить самостоятельную жизнь в своем пространстве.

«Я плачу, потому что это эмоции от счастья. Хочу поблагодарить за свой уголок, за то, что подарили мне его. Раньше мы жили тесно: с крестной, бабушкой, двоюродными братьями, сестрой в Авангарде. Теперь здесь, в собственной квартире, я буду думать о своем будущем, по-настоящему планировать его», — поделилась впечатлениями Лилия Селифанова.

Среди ценных подарков девушка получила бытовую технику. Кроме того, Максим Степанов пообещал приобрести мебель в новую квартиру Лилии. Девушке остается выбрать, какими предметами интерьера она хочет обустроить жилье.

По словам Министра социальной политики Андрея Ревы, выделение жилья для сирот демонстрирует позитивные изменения в социальной сфере в Одесской области.

«Когда один классик говорил, что кадры решают все, а квалифицированные кадры решают все правильно. Когда Максим Степанов стал губернатором, моментально возобновилась работа органов соцзащиты, у нас происходит взаимодействие, выполняются социальные программы. И это очень хорошо », — отметил Андрей Рева.

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Suhan

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