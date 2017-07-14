Архив: news.dilova.com.ua

Breaking News

Дискредитация Одесской таможни: руководство подает в суд
Одесский «Черноморец» похвастал новой формой (ФОТО)
Ротация в разгар сезона: побережье Одессы встречает нового хозяина
Выходные — на всю Украину: Одесса будет бить рекорды
Искусство парковки в Одессе: трамваи выстроились в очередь (ФОТО)
Минус 140 миллионов: нардепы урезали субвенцию Одесской области
Сегодня в Одессе начинается кинематографическая жизнь (ФОТО)
Жизнь в Одессе дорогая: взятки чиновников растут (ФОТО)
Плавающая Одесса: сильный ливень затопил город (ВИДЕО)
В субботу на стадионе «Черноморец» — борьба за главный трофей (ФОТО)
Одесса, Экономика

Минус 140 миллионов: нардепы урезали субвенцию Одесской области

14.07.2017

Народные избранники вчера приняли решение уменьшить субвенцию Одесской области на 140 миллионов гривен.

На состоявшемся пленарном заседании Верховной Рады, среди прочих вопросов, были внесены изменения в госбюджет, с прицелом увеличения общего фонда на 272 320,9 млн гривен, сообщает «Я и Закон».

Доходы специального фонда увеличатся на 10, 980 млн гривен.

Кроме того, с целью увеличения «неотложных нужд», пришлось уменьшить объемы субвенции областным бюджетам на предоставление льгот и жилищных субсидий населению.

Таким образом, субвенция Одесской области уменьшена на 140 миллионов гривен, Киевской области – на 910 миллионов, Николаевской – на 65 миллионов гривен, Полтавской – на 670 миллионов гривен, Херсонской – на 325 миллионов гривен.

Финансирование неотложных нужд увеличено:
на оборону и безопасность – почти на 6 млрд. гривен;
на дороги – на 1 млрд. гривен;
на развитие системы здравоохранения в сельской местности – на 4 миллиарда гривен

КАК СЕГОДНЯ ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ БЮДЖЕТА ЛИШИЛАСЬ (ФОТО, ВИДЕО)

ПОЧЕМУ ОДЕССИТАМ НЕ СТОИТ НАДЕЯТЬСЯ НА БЮДЖЕТНОЕ ОБУЧЕНИЕ? (ВИДЕО)

Напомним, ранее ,  по иску общественного активиста Дмитрия Кондратьева, который указал на ряд нарушений при утверждении областного бюджета,  решением Одесского административного суда, наша область осталась без бюджета — 2017.

About the author / 

Suhan

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Календарь

Июль 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
Погода 02.11.16, днем
Погода в Одессе
+10°

влажность: 69%

давление: 756 мм

ветер: 8 м/с,

на сегодня завтра 10 дней в других городах