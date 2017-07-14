Минус 140 миллионов: нардепы урезали субвенцию Одесской области

Народные избранники вчера приняли решение уменьшить субвенцию Одесской области на 140 миллионов гривен.

На состоявшемся пленарном заседании Верховной Рады, среди прочих вопросов, были внесены изменения в госбюджет, с прицелом увеличения общего фонда на 272 320,9 млн гривен, сообщает «Я и Закон».

Доходы специального фонда увеличатся на 10, 980 млн гривен.

Кроме того, с целью увеличения «неотложных нужд», пришлось уменьшить объемы субвенции областным бюджетам на предоставление льгот и жилищных субсидий населению.

Таким образом, субвенция Одесской области уменьшена на 140 миллионов гривен, Киевской области – на 910 миллионов, Николаевской – на 65 миллионов гривен, Полтавской – на 670 миллионов гривен, Херсонской – на 325 миллионов гривен.

Финансирование неотложных нужд увеличено:

на оборону и безопасность – почти на 6 млрд. гривен;

на дороги – на 1 млрд. гривен;

на развитие системы здравоохранения в сельской местности – на 4 миллиарда гривен

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Напомним, ранее , по иску общественного активиста Дмитрия Кондратьева, который указал на ряд нарушений при утверждении областного бюджета, решением Одесского административного суда, наша область осталась без бюджета — 2017.