Мировой портовый гигант претендует на порт «Черноморск»

В качестве возможной локации мощностей для инвестиций Hutchinson Port Holdings, признанный крупнейшим портовым оператором в 2015 году, выбрал Черноморский порт.

Уже начался технический (инженерный) анализ мощностей порта и инфраструктуры, чтобы определиться с тем, куда компании было бы лучше инвестировать. Hutchinson Ports интересуется развитием контейнерного бизнеса в Украине еще с 2007 года.

Холдинг владеет 52 терминалами в 26 странах мира, суммарный грузооборот которых в прошлом году составил 83,8 млн TEU. Ближайший к Украине терминал расположен в Гдыне (Польша).

80% акций Hutchison Port Holdings принадлежит гонконгскому многопрофильному холдингу CK Hutchison Holdings, остальная часть – PSA International, крупному портовому холдингу из Сингапура.

Теперь же, гонконгский магнат подал в региональное отделение Фонда государственного имущества Украины в Одесской области заявку на аренду причалов в порту Черноморск, чтобы развивать мощности по контейнерной перевалке.

Ввиду того, что существующий контейнерный терминал не используется портом по назначению, приход профильного оператора может оживить и порт, и регион. Инвестор заинтересован в проведении прозрачного конкурса на аренду терминалов, для чего и была инициирована заявка в ФГИУ.