Митрополит Агафангел и прихожане ищут поддержки у одесских нардепов (ВИДЕО)

Митрополит Одесский и Измаильский подписал обращение к жителям региона в связи с голосованием за два «церковных» законопроекта, назначенным на 18 мая.

Речь идет о законопроектах №4511 и №4128, которые, по мнению Агафангела, направлены исключительно на лишение канонической церкви каких бы то ни было прав и свобод.

В случае принятия первого законопроекта — №4511 («Об особом статусе религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в государстве, признанном Верховной Радой Украины государством-агрессором»), назначать митрополитов и епископов церквей можно будет только по согласованию с местными властями.

Кроме того, проект закона гласит: если представители конфессии будут сотрудничать с религиозными центра в государстве-агрессоре, власть наделяется правом вообще ее запретить на территории Украины. То есть, по сути, парламенту предлагается проголосовать за обоснования к закрытию канонической Украинской Православной Церкви в любой момент.

Второй законопроект — № 4128 («О свободе совести и религиозных организациях» (относительно изменения религиозными общинами подчиненности) — предлагает внести в статью 8 Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях» положения, регулирующие принадлежность лица к религиозной общине. Например, прописать термин «самоидентификация» и уточнить минимальное количество представителей религиозной общины, согласно решению которых может быть изменена подчиненность храмов конфессиям.

«Призываю вас поставить свою подпись под обращением к вашему народному депутату, избранному в вашем мажоритарном округе, которому в четверг, 18 мая, придётся голосовать в Верховной Раде по этим законопроектам. Это наше право, как избирателей — просить избранников защитить наши интересы. Подпись каждого из вас — это голос христианина в защиту Украинской православной церкви»,— отмечает митрополит Одесский и Измаильский Агафангел.

По состоянию на 21:00 только за один день было собрано более 52000 тысяч подписей жителей нашего региона против упомянутых законопроектов.

После этого они будут переданы в Киев всем народным депутатам Украины, избиравшимся по мажоритарным округам в Одесской области.

В прошлый раз эти законопроекты пытались проголосовать в начале октября, но тогда эта попытка сорвалась.