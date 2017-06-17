«Молчаливый грабитель» задержан одесскими правоохранителями (фото)

В Одессе задержан мужчина, грабивший кредитные учреждения с помощью записок и оружия. Об этом сообщает глава областной полиции Дмитрий Головин.

Сегодня утром оперативниками Портофранковского отдела полиции был задержан подозреваемый мужчина . При нем было оружие.

Напомним, что в Одессе в последнее время участились случаи ограблений финансовых учреждений. Почерк был один: мужчина заходил в помещение, передавал кассиру записку с требованием отдать все деньги, угрожая при этом пистолетом. Таким образом злоумышленник совершил серию ограблений.

Как пояснил задержанный, на эти преступления его толкнули долги, с которыми он не мог рассчитаться.