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«Молчаливый грабитель» задержан одесскими правоохранителями (фото)

17.06.2017 0 94
В Одессе задержан мужчина, грабивший кредитные учреждения с помощью записок и оружия. Об этом сообщает глава областной полиции Дмитрий Головин.

Сегодня утром оперативниками Портофранковского отдела полиции был задержан подозреваемый мужчина . При нем было оружие.

Напомним, что в Одессе в последнее время участились случаи ограблений финансовых учреждений. Почерк был один: мужчина заходил в помещение, передавал кассиру записку с требованием отдать все деньги, угрожая при этом пистолетом. Таким образом злоумышленник совершил серию ограблений.

Как пояснил задержанный, на эти преступления его толкнули долги, с которыми он не мог рассчитаться.

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Elena

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