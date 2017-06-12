Мучения одесских водителей продлятся до конца июня

Об этом стало известно в ходе сегодняшнего аппаратного совещания в одесской мэрии.

Как заявил начальник управления дорожного хозяйства Андрей Шмагай, открытие движения по улице Черноморского казачества, а также открытие новой ветки трамвайной трассы «Север-Юг» задерживают еще минимум на 10 дней. Таким образом, торжественное открытие проезда в районе Пересыпских мостов, которое должно было произойти на днях, произойдет не ранее 20-х чисел месяца.

Чиновник утверждает, что виной тому — технические нюансы, а именно необходимость смены и переноса старых коммуникаций – газовых труб и рельс, уложенных в 70-е годы.