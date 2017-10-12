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Общество, Одесса

Муралов прибыло: в Одессе «поселились» опытный моряк и попугай (ФОТО)

12.10.2017

Сегодня в Одессе состоялась торжественная презентация нового мурала, который был создан нa торце дома на пересечении улиц Сегедской и Мaршaлa Говоровa, молодой художницей Анастасией Белоус всего за 4 дня.

Девушка родом из Киевa, лишь на несколько дней она прибылa в Одессу из Великобритaнии, чтобы подaрить образ, в котором она отразила свое видение Одессы – портовый город, где живут много опытных моряков и…попугаев.  На презентации присутствовал мэр Геннадий Труханов.

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Напомним,  мультикультурная Одесса стала «полотном» для художников из Италии и США.На боковых фасадах зданий, на Тираспольской и Французском бульваре, один за одним появляются гигантские звери и птицы. Теперь можно лицезреть черного баклана, шилоклюва, слона, аиста и тюленя.

До холодов планируется создать еще 3-5 муралов. Для этого в Одессу едут художники из Лондона и Барселоны.

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Suhan

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