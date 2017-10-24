На что женщины меняют одесский «Привоз» и кухню? (ВИДЕО)

Одесские правоохранители провели массированную атаку на места концентрации «ночных бабочек», которые оказывают сексуальные услуги за материальное вознаграждение.

Так, были задержаны 15 проституток для профилактической беседы, в ходе которой выяснилось, что побудило их «выйти в интимную сферу»….

Женщины рассказали, что не могут найти работу, на которой смогли бы получать достойную зарплату.

«Я пыталась устроиться на» Привоз «, однако на 100 гривен, которые платят за день, не проживешь и детей не прокормишь», — пожаловалась одна из задержанных. Другая добавила, что она по специальности повар, но не может найти работу.