Архив: news.dilova.com.ua

Breaking News

Под Одесской мэрией митинговали агностики и атеисты (ВИДЕО)
Субботний марш: центр Одессы погрузился в веселый абсурд (ФОТО)
На эшафот: под Одессой «казнили» Ленина в кепке (ФОТО)
Субботний взрыв в Одессе (ВИДЕО)
Глеб Милютин сообщил о детенизации одесской экономики
Одесса: на подходе трамвай с Wi-Fi (ФОТО)
Евровидение 2017: Одесса поселилась на Крещатике (ФОТО)
«Этот день Победы»: что планируют в Одессе?
«Оппоблок» под следствием: дело Орлова передано в одесский суд
Одесский губернатор «укомплектовался» и рассчитывает на результат
Одесса

На эшафот: под Одессой «казнили» Ленина в кепке (ФОТО)

06.05.2017 0 85

Судя по всему, Одесская область лишилась последнего памятника вождю пролетариата.

Возле железнодорожной станции в поселке Затишье Захарьевского района Владимира Ильича отправили «на эшафот» и обезглавили. Отмечается, что это был редкий экземпляр памятника Ленину в любимом им головном уборе — кепке.

Причем, туловище осталось на постаменте.

Таким образом, это больше напоминает казнь, нежели декоммунизацию.

About the author / 

Suhan

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Календарь

Май 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Погода 02.11.16, днем
Погода в Одессе
+10°

влажность: 69%

давление: 756 мм

ветер: 8 м/с,

на сегодня завтра 10 дней в других городах