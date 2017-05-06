На эшафот: под Одессой «казнили» Ленина в кепке (ФОТО)

Судя по всему, Одесская область лишилась последнего памятника вождю пролетариата.

Возле железнодорожной станции в поселке Затишье Захарьевского района Владимира Ильича отправили «на эшафот» и обезглавили. Отмечается, что это был редкий экземпляр памятника Ленину в любимом им головном уборе — кепке.

Причем, туловище осталось на постаменте.

Таким образом, это больше напоминает казнь, нежели декоммунизацию.