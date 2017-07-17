На границе с Приднестровьем: Порошенко и Филип запустили «Кучурганы-Первомайск» (ФОТО)

Сегодня Петр Порошенко вместе с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом запустили совместный украинско-молдавский таможенный и пограничный контроль Кучурганы-Первомайск.

Отныне ведомства двух государств будут работать совместно, а пересекать границу с Молдовой люди смогут гораздо быстрее.

На первом этапе будут контролироваться только экспортные потоки, которые идут в морские порты Украины или по другим направлениям, а также таможенные процедуры, будет осуществляться мониторинг транспортных потоков и передвижения людей.

Напомним, сегодня президент Петр Порошенко с рабочей поездкой посетил Одессу.

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