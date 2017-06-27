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Одесса

«На холодную голову»: Максим Степанов встретился с одесскими общественниками (ФОТО)

27.06.2017 0 72

После вчерашнего пикета под зданием областной администрации, сегодня, в спокойной обстановке, губернатор Максим Степанов встретился с общественными активистами Светланой Подпалой и Владиславом Балинским.

Прежде всего, разговаривали о ходе уголовного дела об избиении женщины 24 июня. Глава области заверил, ситуация с расследованием на его личном контроле.

«Моя реакция как председателя ОГА заключается в том, чтобы гарантировать объективное тщательное расследование и установление виновных. Это лучшая реакция на любое преступление. Я вас уверяю, нет никакой заинтересованного лица, которая не хотела довести это дело до конца. То, что с вами случилось, конечно, может быть связано с вашей общественной и жизненной позицией », — отметил Максим Степанов.

Во время встречи речь шла и о ситуации с зонированием национальных парков на юге Одесской области, а также дальнейшего статуса заказника «Тарутинский степь». По словам Степанова, все вопросы будут решаться в ближайшее время.

«Мы проведем зонирование. Что в национальном парке «Тузловские лиманы», что в Нижнеднестровском национальном парке, мы наведем порядок. Все в порядке будет с «Тарутинской степью». Да, там не будет национального парка, это — невозможно. У нас есть армия, у нас обороноспособность страны, и им нужны полигоны. Есть четкое понимание, что там будет: никаких сельхозработ! Все 24 тысяч гектаров убираются, делается охранная зона, а на шести тысячах будет создан заказник государственного значения»— отметил он.

Активисты также остановились и на проблемах Одессы, в частности нарушениях во время строек на побережье, ситуацией со свободным доступом на пляже и замечаниях по плану зонирования города. Все предложения и факты нарушений глава ОГА предложил прислать ему лично.

«Я готов к конструктивной работе. Я физически не могу знать обо всех проблемах, все пляжи, кто и где построил. У меня есть сложившиеся департаменты и заместители, мы можем каждую проблему поднимать и по каждой общаться, — заверил Степанов. — Я ознакомлюсь со всеми документами и на следующей неделе с вами встречусь ».

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Напомним, 26 июня под обладминистрацией собрался митинг. Участники требовали отставки главы областной Нацполиции и прокурора области из-за небрежного, по их мнению, расследование дел об избиении активистов, в частности Светланы Подпалой. Также они говорили о решении проблем с заповедными территориями в Одесской области.

По материалу пресс-службы Одесской обладминистрации.

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Suhan

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