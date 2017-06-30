На коленях: в Одесской области простились с погибшей девушкой-воином (ФОТО)

Сегодня в поселке Окны Одесской области в последний путь провожали 23-летнюю Надежду Морозову, которая погибла в зоне боевых действий на Донбассе во время «хлебного перемирия».

В церемонии участвовали сотни людей — родные, односельчане и боевые товарищи.

Играл военный оркестр, звучал оружейный залп. Бойцы стояли на коленях.

Надежда Морозова родилась в 27 октября 1993 года в посёлке Окны, после школы окончила в городе Белгород-Днестровском экономико-правовой колледж.

В ряды ВСУ вступила в 2016 году, служила в 59-й отдельной мотопехотной бригаде оперативного командования «Юг».

26 июня она попала под вражеский обстрел под Мариуполем. У нее остались четырехлетний сын и родители.









