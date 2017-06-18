На Объездной дороге ДТП: перевернулся огромный прицеп (фото)
18.06.2017 0 402
Авария случилась сегодня в районе Куяльника. Ее причиной стало столкновение с «Лексусом», водитель которого не справился с управлением.
About the author /Elena
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