Архив: news.dilova.com.ua

Breaking News

Одесский общественник уличил аптекарей в массовом отравлении деревьев
На Объездной дороге ДТП: перевернулся огромный прицеп (фото)
Оксана Гончарук: «Мы будем следить за тем, кто именно войдет в наблюдательные советы одесских КП»
«Молчаливый грабитель» задержан одесскими правоохранителями (фото)
В старом доме Одессы рухнул потолок
Одесская администрация обеспечит школы высокоскоростным интернетом
Депутаты хотят прекратить незаконную добычу песка на Куяльнике
Выстрелом завершился спор двух жителей Черноморска
Баста выступит в Одессе: СБУ разрешила
В Одессе пытались завербовать правоохранителей
Одесса, Происшествия

На Объездной дороге ДТП: перевернулся огромный прицеп (фото)

18.06.2017 0 402

Авария случилась сегодня в районе Куяльника. Ее причиной стало столкновение с «Лексусом», водитель которого не справился с управлением.

 

About the author / 

Elena

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Календарь

Июнь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Погода 02.11.16, днем
Погода в Одессе
+10°

влажность: 69%

давление: 756 мм

ветер: 8 м/с,

на сегодня завтра 10 дней в других городах