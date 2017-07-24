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Одесса, Происшествия

На поселке Котовского автомобиль сбил пешехода и скрылся

24.07.2017

Жители посёлка Котовского стали очевидцами жуткой картины, накануне в Лузановке на пешеходном переходе неизвестный на автомобиле буквально снёс мужчину, переходящего дорогу по пешеходному переходу.

Происшествие случилось в момент, когда множество отдыхающих переходили дорогу на зелёный свет – в их числе было также немало детей. Чудом никто другой из пешеходов не пострадал.

Свидетели наезда говорят, что автомобиль промчался на красный свет и сбил пешехода. Автомобиль с места происшествия мгновенно скрылся.

Мужчина получил множественные травмы лица, травма шеи и ушибы на теле. Кроме того, от удара у пострадавшего оторвало часть уха.

Оперативно прибывшая скорая помощь увезла молодого человека. В настоящий момент состояние несчастного стабилизировалось, его жизни ничего не угрожает.

Водитель транспортного средства находится в розыске.



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Elena

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