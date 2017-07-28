На повышение: одесситам в октябре обещают обновленные пенсии (ВИДЕО)

В Пенсионном фонде Одесской области дали разъяснение по поводу 15 законов, по которым в данный момент начисляют пенсии, и потому они разнятся в суммах.

Причем, у многих одесситов и стаж одинаковый , и зарплаты не сильно разнятся.

В Одесской области на сегодня средняя сумма пенсии составляет 1 820 гривен 25 копеек, но на подходе новый законопроект, который должен принести с собой прибавку к сумме.

Если все сложится, Верховная Рада проголосует, а Петр Порошенко подпишет, то в октябре одесситы смогут получить обновленные пенсии.

СТОИТ ЛИ ЖДАТЬ ОДЕССИТАМ ПЕНСИЮ В ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ?

СКОЛЬКО СТАЖА НАДО ДОКУПАТЬ ОДЕССИТАМ ДЛЯ ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ?