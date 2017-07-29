На штурм: ночные страсти вокруг паркинга в Одессе (ФОТО)

В ночь на субботу в Одессе неизвестные пытались захватить здание паркинга жилого комплекса «Аркадийский дворец» на Гагаринском плато.

«В «боевых действиях» участвует более ста «титушек», еще около восьмидесяти находятся неподалеку «в резерве», — говорится в сообщении.

Конфликт вокруг здания паркинга начался после того, как управляющая компания второй раз продала его застройщику. Игнорируя документы жильцов о праве собственности и долгосрочной аренды на паркоместа, застройщик намерен превратить его в хостел и достроить еще несколько этажей, сообщают в ряде СМИ.

В результате затянувшегося конфликта несколько автомобилей жильцов оказались замурованными внутри здания, в котором паркоместа перестраивают в гостиничные номера. Несколько дней назад жильцы дома, которые в свое время выложили за парковочные места десятки тысяч долларов, провели акцию протеста и перекрыли движение на улице Генуэзской, чтобы привлечь внимание к своей проблеме.

В ожидании нападения несколько владельцев паркомест забаррикадировались внутри здания.

Как отмечается, в полночь молодые люди «спортивной внешности» пошли на штурм. На место прибыли наряды полиции, которые пытались утихомирить стороны конфликта, и бойцы Нацгвардии, которые, однако, «не горели желанием вмешиваться в ситуацию».

»К счастью, в этот раз обошлось без стрельбы. Паркинг выстоял. К двум часам ночи нападающие начали перегруппировку: часть титушек увезли автобусами, часть отошла своим ходом, а «засадный полк» все еще остается на Гагаринском плато в ожидании инструкций«, — сообщают СМИ.