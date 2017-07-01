На страже порядка: соцсети взрывает диалог одесского патрульного и водителя (ВИДЕО)

В соцсетях появилось видео, на котором полицейский остановил водителя на одной из дорог Одесской области и прочел лекцию о чистых номерных знаках и трезвом вождении.

Казалось бы обычное дело, напомнил, что даже у грязной машины должны быть чистые номера, но сам не скучный диалог пользователи решили обнародовать.

«Ну, шо, Валерий Валерьевич! Спиртное не употребляйте!», — напутствовал водителя автомобиля «Geely CK» патрульный, вручая документы.

Причем, все правильно и по делу. И день прошел с пользой!