На страже порядка: соцсети взрывает диалог одесского патрульного и водителя (ВИДЕО)

В соцсетях появилось видео, на котором полицейский остановил водителя на одной из дорог Одесской области и прочел лекцию о чистых номерных знаках и трезвом вождении.
Казалось бы обычное дело, напомнил, что даже у грязной машины должны быть чистые номера, но сам не скучный диалог пользователи решили обнародовать.
«Ну, шо, Валерий Валерьевич! Спиртное не употребляйте!», — напутствовал водителя автомобиля «Geely CK» патрульный, вручая документы.
Причем, все правильно и по делу. И день прошел с пользой!
About the author /Suhan
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