На таран: как мальтийский балкер не вписался в причал Южного (ФОТО)

В Одесской области балкер Conquistador под флагом Мальты длиной 300 м врезался в причал № 8 морского порта «Южный».

Как сообщили в пресс-службе АМПУ, причал не выведен из эксплуатации, поэтому разгрузочные работы идут по графику.

«По результатам происшествия составлен акт, который подписали все инстанции, включая морского агента. Капитания порта проводит расследование. В ближайшее время будут обнародованы заключение с выводами», — сообщили в АМПУ.

В ведомстве уточнили, что до среды следующей недели будет сделана окончательная смета всех работ, необходимых для устранения повреждений. По предварительным данным, стоимость аварийных ремонтных работ составит около $50 тыс. Ремонтные работы будут продолжаться примерно 2,5 месяца.

Также дополнительно были проведены водолазные обследования: шпунтовая стенка причала, а также надводная и подводная части причала не повреждены и находятся в удовлетворительном для эксплуатации состоянии.

«После окончания выгрузки импортного коксующегося угля в течение нескольких суток планируется проведение ремонтных работ для устранения повреждений», — отметил главный инженер администрации морского порта «Южный» Виталий Липский.