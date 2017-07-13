На весь мир: как Одесса «имела сказать пару слову» (ФОТО)

Вчера вечером Одесса, первая в мире, провела уникальный литературный флешмоб, в котором приняли участие тысячи человек.

Символично, что «Одесса читала» в день рождения Исаака Бабеля. Слушателями стали случайные прохожие.

Выстроившись в цепочку от Литературного музея до памятника Бабелю горожане и гости города декламировали выбранные ими тексты на десятках разных языков в течение двадцати минут, держа в руках книги, телефоны и планшеты с текстом.

Кстати, «Три Толстяка» на монгольском языке и рассказы Бабеля — на греческом, были не самими экзотическими переводами…

Теперь во все мире знают, что Одесса — литературная и читающая.

Или Вы имеете сказать другое?

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