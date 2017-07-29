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На въезде в Одессу: команда минских хоккеистов угодила в ДТП

29.07.2017

В последнее время гостей из Белоруссии Одесса встречает авариями.

В конце июня возле Затоки, находившиеся в опеле туристы из братского государства стали жертвой тарана, из-за чего авто перевернулось вверх тормашками и пострадала девушка (подозрение на сотрясение).

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А сегодня на въезде в Одессу, на Киевском шоссе, случилось столкновение автобуса «MAN» и автомобиля «Daewoo Lanos».

В салоне автобуса находились пассажиры — 44 спортсмена команды хоккея на траве из Минска, ехавшие в Одессу на соревнования.

Сообщается, что оба транспортных средства двигались в средней полосе. Легковой автомобиль был впереди, на светофоре загорелся желтый и водитель «Daewoo Lanos» затормозил.

Водитель автобуса не успел среагировать на дорожную ситуацию и допустил столкновение. К счастью, никто не пострадал.

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Suhan

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