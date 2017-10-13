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Общество, Одесса

На волне: одесские серферы глазами женщины (ВИДЕО)

13.10.2017

В октябре одесситы продолжают ловить остатки ушедшего лета, несмотря на регулярные штормовые предупреждения и не очень «попутную» погоду.

Так,  на прошлых выходных днях,  девушки-спортсменки Kite Girls Odessa сняли на видео одесских серферов и поделились эмоциями:

«Одесские серферы глазами женщины) Они такие красивые, когда находятся в своей стихии!».

Заметим, что пользователи в комментариях оценили… и волны, и мужчин.

 

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Кстати, на эти выходные гидрометцентр предупреждает, что ночью в Одессе и области ожидаются порывы северо-западного ветра 15-20 м/с. В то же время существенных осадков не предвидится.

Так что, вперед, за волной!

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Suhan

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