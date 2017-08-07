Архив: news.dilova.com.ua

Breaking News

На выживаемость под Одессой: «Гонка нации» завершилась смертью (ВИДЕО)
Охота на одесского экс-губернатора: как Саакашвили путешествует по украинскому паспорту (ВИДЕО)
Аномальная жара в Одесской области не помешала Международному турниру (ФОТО)
Негде хранить документы: в Одесской обладминистрации занялись архивом на Пироговской (ФОТО)
Что нужно обязательно успеть одесситам в августе?
В Одессе показали, что общего у Труханова, Рождена и топ-блогеров (ВИДЕО)
Трагедия в Измаиле: пострадали жена и ребенок полицейского (ФОТО, ВИДЕО)
«Черноморец» — «Гефест»: в Одессе объявлен медийный сбор! (ВИДЕО)
Максим Степанов грозится устроить тотальную инспекцию (ФОТО)
Соцсети взрывает победа знаменитого аккерманца! (ФОТО,ВИДЕО)
Общество, Одесса, Происшествия

На выживаемость под Одессой: «Гонка нации» завершилась смертью (ВИДЕО)

07.08.2017

Во время пятикилометрового «Забега Силы» – одного из этапов экстремального марафона «Гонка Нации», который проходил в Одесской области 4-5 августа, 31-летнему жителю Одесской области Николаю Димову стало плохо .

Спортсмен таки не выдержал главного испытания — температуру +40.  Ему оказали первую медицинскую помощь на месте, затем отвезли в больницу, но спасти его не удалось.

Причины смерти участника забега в данный момент выясняются.

У Николая остались жена и маленький ребенок.

Больше тысячи спортсменов из Украины, Молдовы и Беларуси приехали в Одессу, чтобы проверить себя на выносливость.Эти забеги молодых и хорошо подготовленных юношей и девушек по пересеченной местности можно сравнить с «боями без правил».

Правила и условия прохождения трассы здесь диктуют организаторы, а они на этот раз были очень жестокими.

About the author / 

Suhan

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Календарь

Август 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
Погода 02.11.16, днем
Погода в Одессе
+10°

влажность: 69%

давление: 756 мм

ветер: 8 м/с,

на сегодня завтра 10 дней в других городах