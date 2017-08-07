На выживаемость под Одессой: «Гонка нации» завершилась смертью (ВИДЕО)

Во время пятикилометрового «Забега Силы» – одного из этапов экстремального марафона «Гонка Нации», который проходил в Одесской области 4-5 августа, 31-летнему жителю Одесской области Николаю Димову стало плохо .

Спортсмен таки не выдержал главного испытания — температуру +40. Ему оказали первую медицинскую помощь на месте, затем отвезли в больницу, но спасти его не удалось.

Причины смерти участника забега в данный момент выясняются.

У Николая остались жена и маленький ребенок.

Больше тысячи спортсменов из Украины, Молдовы и Беларуси приехали в Одессу, чтобы проверить себя на выносливость.Эти забеги молодых и хорошо подготовленных юношей и девушек по пересеченной местности можно сравнить с «боями без правил».

Правила и условия прохождения трассы здесь диктуют организаторы, а они на этот раз были очень жестокими.