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Одесса, Экономика

На юге Одесской области спасают фундук (фото)

02.06.2017 0 338

Уникальные насаждения грецкого ореха и фундука чудом сохранились на землях сельхозпредприятия ООО «Орион +».

Они были посажены здесь еще в 1991 году Болградской государственной сортоиспытательной станцией. Ученые хотели испытать растения, чтобы потом внести в официальный госреестр. Однако время тогда было сложное, саму сортоиспытательную станцию ликвидировали, и уникальные орехи остались на произвол судьбы.

А они выжили! Пораженные этим фактом, местные аграрии — депутаты Одесского облсовета Василий Бабанский и Василий Кривошея, а также депутат Измаильского районного совета Александр Пономаренко, подписали договор о сотрудничестве с ООО «Орион +».

Они планируют уже к осени нынешнего года начать производство посадочного материала. Глобальная цель — сохранение орехоплодных деревьев. Депутаты мечтают уже в ближайшее время начать закладку ореховых садов по всему Одесскому региону. Поддержку им в этом нелегком деле намерены оказывать сотрудники Академии аграрных наук Украины и Черновицкой сортоиспытательной станции.

Цены на еду в Одессе существенно вырастут

 

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Elena

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