На защиту урожая: в Одесской области не дадут грабить аграриев (ФОТО)

Месяц назад на международной конференции «Grain Ukraine — 2017» в Одессе участники официально обратились к украинским властям с просьбой защитить и поддержать аграрный бизнес и инвесторов.

Агропроизводителей страшат случаи давления силовиков на агробизнес, или же попытки рейдерских захватов агрохозяйств.

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На днях в Одессе создали специальную комиссию, которая будет заниматься фактами попыток рейдерского захвата урожая в Одесской области. Ее возглавил первый заместитель председателя облгосадминистрации Александр Терещук.

В штаб также вошли чиновники администрации, представители правоохранительных органов, территориального управления юстиции и т.д.

В последнее время такие случаи на территории Одесской области участились, в частности, попытки отобрать урожай у фермеров зафиксированы в Белгородском, Ананьевского, Тарутинском районах. По некоторым фактам уже возбуждено уголовное производство.

«Недавно выезжал лично к аграриям Болградского района, где зафиксированы попытки захвата урожая. Там военизированная охрана была, с оружием, спецсредствами, и людей это беспокоило. Но сегодня там наведен порядок. Наша позиция жесткая: тот, кто сегодня посеял, тот и должен собрать урожай. Все другие видения должны рассматриваться только в судебном порядке », — отметил первый заместитель председателя ОГА Александр Терещук на заседании штаба.

Также в Одесской области созданы три мобильные группы, которые будут выезжать на места в случае возникновения конфликтов. Александр Терещук отметил, что ни одна из заявлений не должен остаться без внимания, а уголовные производства по этим фактам должны рассматриваться как можно быстрее.

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Напомним, в данный момент в Одесской области уже собран урожай с площади 720,2 тыс.га, что составляет 99,2% от прогноза.